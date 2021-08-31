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Центр Одессы закроют в День города – полиция обнародовала схемы

Центр Одессы закроют в День города – полиция обнародовала схемы

Патрульная полиция Одесской области напоминает, что в связи с предстоящим Днем города движение транспорта в центральной части будет временно ограничено.

Так, 2 сентября с 06:00 до 00:00 часов будут перекрыты:

  • ул. Екатерининская (от ул. Ланжероновской до Екатерининской площади);
  • Сабанеев мост (от ул. Гоголя до Екатерининской площади);
  • ул. Пушкинская (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской);
  • ул. Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

центр города закроют

А с 17:00 до 00:00 часов 2 сентября запланировано перекрытие:

  • ул. Приморской (от Военного спуска до Таможенной площади);
  • Польского спуска (от ул. Бунина до Таможенной площади);
  • Карантинного спуска.

центр города закроют2

В полиции просят водителей обратить внимание на временные ограничения и заблаговременно планировать свои маршруты.

Напомним, 2 сентября, в Одессе будут введены изменения в движении общественного транспорта в центре в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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