Центр Одессы закроют в День города – полиция обнародовала схемы

Патрульная полиция Одесской области напоминает, что в связи с предстоящим Днем города движение транспорта в центральной части будет временно ограничено.
Так, 2 сентября с 06:00 до 00:00 часов будут перекрыты:
- ул. Екатерининская (от ул. Ланжероновской до Екатерининской площади);
- Сабанеев мост (от ул. Гоголя до Екатерининской площади);
- ул. Пушкинская (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской);
- ул. Ланжероновская (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).
А с 17:00 до 00:00 часов 2 сентября запланировано перекрытие:
- ул. Приморской (от Военного спуска до Таможенной площади);
- Польского спуска (от ул. Бунина до Таможенной площади);
- Карантинного спуска.
В полиции просят водителей обратить внимание на временные ограничения и заблаговременно планировать свои маршруты.
Напомним, 2 сентября, в Одессе будут введены изменения в движении общественного транспорта в центре в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города.
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