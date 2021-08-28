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В День города в Одессе будет иначе ходить транспорт – что изменится

В День города в Одессе будет иначе ходить транспорт – что изменится

В четверг, 2 сентября, в Одессе будут введены изменения в движении общественного транспорта в центре в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города.
Об этом сообщает департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Так, с 16:30 2 сентября троллейбус №10 будет курсировать по такому маршруту:

  • в направлении движения к Пересыпским мостам – от ул. Пушкинской на ул. Греческую, ул. Ришельевскую (конечная остановка троллейбусного маршрута № 9);
  • в направлении движения к ул. Инглези – от конечной остановки троллейбусного маршрута №9 (ул. Ришельевская) по ул. Ришельевской до ул. Жуковского и далее по маршруту.

Кроме того, будет продлена до 01:00 3 сентября работа:

  • трамвайных маршрутов: №3, №5, №7, №12, №10, №13 и №28;
  • троллейбусных маршрутов: №3, №7, №8 и №9.

Также с 16:30 2 сентября будет организована работа автобусов по следующим схемам движения.

Маршруты №№ 110, 120, 190:

  • в направлении движения к ж/м «Котовского» – от ул. Польской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, ул. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморскую и дальше по маршрутам;
  • в направлении движения до железнодорожного вокзала – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Польскую и дальше по маршрутам.

Маршрут № 210:

  • в направлении движения к Пересыпским мостам – от ул. Пушкинской на ул. Жуковского, ул. Преображенскую, ул. Маяковского, Военный спуск, ул. Приморскую и далее по маршруту;
  • в направлении движения к ул. Левитана – от ул. Приморской на Военный спуск, ул. Маяковского, ул. Преображенскую, ул. Бунина, ул. Ришельевскую и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №145, №220 и №221 будут работать по схеме движения выходного дня.

Также до 01:00 3 сентября будет продлена работа автобусных маршрутов общего пользования, которые осуществляют перевозки пассажиров в Одессе в режиме «маршрутного такси».

После окончания гала-концерта для зрителей будет организована подача автобусов по направлениям к ж/м «Котовского», ж/м «Таирова» и ж/м «Черемушки».

Направление к ж/м «Котовского»:

  • по просп. Добровольского;
  • по ул. Семена Палия.

Место дислокации автобусов – ул. Приморская (от Морвокзала до Военного спуска).

Направление движения к ж/м «Таирова» и ж/м «Черемушки»:

  • по ул. Космонавтов;
  • по просп. Небесной Сотни;
  • по ул. Королева;
  • по Люстдорфской дороге.

Место дислокации автобусов – ул. Приморская (от Морвокзала до пл. Таможенной).

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, кто примет участие в гала-концерте на Потемкинской лестнице в День города 2 сентября.

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Фото: Odessa online

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Редакция ПРОФИЛЬ

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