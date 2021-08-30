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День города в Одессе: центр временно закроют для проезда – когда и где

День города в Одессе: центр временно закроют для проезда – когда и где

В Одессе 1 и 2 сентября временно ограничат движение транспорта в центре в связи с проведением праздничных мероприятий в День города.
Об этом информирует пресс-служба Одесского городского совета.

Так, с 17:00 1 сентября до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта:

  • по ул. Пушкинской (от ул. Дерибасовской до ул. Ланжероновской);
  • по ул. Ланжероновской (от ул. Пушкинской до ул. Екатерининской).

С 08:00 2 сентября до 00:00 3 сентября будет прекращено движение автотранспорта:

  • по ул. Екатерининской (от ул. Ланжероновской к Екатерининской площади);
  • по Сабанееву мосту от ул. Гоголя.

С 17:00 2 сентября до 00:00 3 сентября в связи с проведением гала-концерта на Потемкинской лестнице будет закрыто движение автотранспорта по:

  • ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади);
  • ул. Канатной угол Карантинного спуска;
  • ул. Бунина угол Польского спуска.

По окончании гала-концерта для зрителей будет организована подача автобусов в сторону жилмассивов Котовского, Таирова и Черемушки.

Как сообщалось ранее, в четверг, 2 сентября, в Одессе будут введены изменения в движении общественного транспорта в центре в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню города.

Вы также можете узнать, кто примет участие в праздничном гала-концерте на Потемкинской лестнице.

Фото: Лоция

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Редакция ПРОФИЛЬ

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