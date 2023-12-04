В Одессе рэкетиры под видом СБУ выбивали деньги с военнообязанных

На чистую воду злоумышленников вывели следователи Нацполиции совместно с работниками управления Внутренней безопасности СБУ.

Правоохранители установили, что рэкетирством занимались двое жителей Одесщины, один из которых судим за кражи. Они находили мужчин, по возрасту подлежащих мобилизации, и, используя поддельные документы сотрудников СБУ, требовали деньги в качестве откупа от мобилизации.

Для убедительности злоумышленники подделали себе шевроны СБУ и предъявляли своим жертвам фальшивое удостоверение сотрудника украинской спецслужбы.

В случае отказа платить – рэкетиры угрожали похищением и физической расправой.

Читайте также: Отобрали документы на квартиру: под Одессой преступники вымогали несуществующий долг

Задержали вымогателей во время получения 20 тыс. долларов от местного жителя.

Во время задержания у них изъяли поддельные удостоверения сотрудников спецслужбы, амуницию с ее эмблемами, мобильные телефоны и 4900 долларов.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Полицейские хлопочут об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.