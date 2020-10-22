В одесском Прохоровском сквере появится музей Холокоста (фото)

Одесский Прохоровский сквер – место людное. Это уже и Молдаванка, (улица Прохоровская, Прохоровский переулок), и еще центр города (улица Старопортофранковская). Кто-то спешит сюда с детьми на детскую площадку, кто-то – просто посидеть на скамеечке, кто-то – в бювет за водой.

Памяти жертв Холокоста

Основу сквера составляет Мемориал жертвам Холокоста. Памятники, Аллея праведников мира: именные березы, высаженные в честь одесситов, укрывавших и спасавших евреев во времена оккупации… В те времена это была окраина города, и именно отсюда начиналась «дорога смерти» одесских евреев.

…Мы стоим с председателем Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто и нацистских концлагерей Романом Шварцманом у Аллеи праведников мира. Роман Маркович рассказывает, что в скором времени в сквере появится музей Холокоста.

– Он будет двухэтажным, причем его первый этаж будет находиться под землей. Музей Холокоста в Одессе есть, он находится на Малой Арнаутской. Но он создан уже очень давно, когда у нас было еще мало артефактов, мало информации. Да и помещение очень небольшое.

По словам Романа Шварцмана, современный музей Холокоста будет здесь, в этом памятном месте. Его хотят обустроить по подобию того, который находится в Берлине. Надземная часть музея будет выглядеть как невысокая надстройка. Здесь разместятся смотровые залы, библиотека, актовый зал. И, главное, он будет включать огромное количество собранных материалов о Холокосте в Одессе.

Сквер преобразят

Кроме музея, в Прохоровском сквере намечены и другие изменения. Его планируется благоустроить, от реставрировать памятники, обновить спортивную и детскую площадки, видоизменить пешеходные дорожки, установить новую уличную мебель. Кроме того, сквер дополнительно озеленят.

На сегодняшний день сквер выглядит очень неплохо, но многое и в самом деле пора менять. Достаточно сказать, что здесь все еще остались «следы» бывших советских туалетов и еще кое-что от советских времен, но пребывает в состоянии полураспада.

Кстати, сквер уже пытались улучшить одесситы, представив проект на платформе «Социально активный гражданин». Проект (не набравший голосов) предусматривал облагораживание этой исторической территории, установку новых скамеек и урн, декоративного ограждения Аллеи Праведников, восстановление фонтана и другие перемены.

Вероятно, теперь все это будет реализовано в связи с созданием Музея Холокоста. Ну, а как выглядит Прохоровский сквер сегодня – смотрите в нашем фоторепортаже.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о том, что одесский сквер имени Мечникова ожидают приятные перемены.

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