Новости Одессы и Одесской области

Бывший начальник одесских спасателей теперь командует батальоном предателей

Бывший начальник одесских спасателей теперь командует батальоном предателей

В Украине сообщили о подозрении коллаборанту, который формирует «российский батальон» из жителей Херсонщины. Об этом сообщили в Службе Безопасности Украины.

Добровольно перешел на сторону оккупантов

Служба безопасности собрала доказательную базу еще на одного коллаборанта, который помогает рашистам на временно оккупированной части юга Украины.

Фигурантом является бывший высокопоставленный чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он являлся заместителем начальника главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области.

Уже после начала полномасштабного вторжения он переехал на временно оккупированную Херсонщину, чтобы сотрудничать с оккупантами.

Там присоединился к местной оккупационной администрации и по доверенности гауляйтера Сальдо сформировал новый военный батальон для захватчиков.

Экс-спасатель оправдывал агрессию и призывал воевать за россию

В состав этой группировки враг пытался принудительно мобилизовать максимальное количество местных жителей.

При этом злоумышленник лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины.

Кроме того, в своих публичных выступлениях перед людьми он оправдывает вооруженную агрессию России, временный захват Крыма и военные преступления рашистов.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории);
  • ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины.

Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

предатель Коротаев Александр

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, как компания из Одессы обеспечивала россию компонентами для вооружений.

Еще мы рассказывали, что одесский коммунальщик оказался российским агентом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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