В двух одесских военкоматах прошли обыски

Полиция и СБУ совместно провели обыски в Приморском и Суворовском территориальных центрах комплектации и социальной защиты (бывшие военкома). Сотрудников подозревают в том, что они делали поддельные “белые билеты”.

Такую информацию распространило издание “Думская”, ссылаясь на собственные источники в прокуратуре.

Как рассказал источник издания, обыски проводили сотрудники николаевской областной полиции и управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

Сотрудников ТЦК и СЦ подозревают в подделке документов. Речь идет об изготовлении бумаг, по которым военнообязанные признавались непригодными к военной службе по медицинским показаниям.

Придумал такой нелегальный “бизнес” бывший сотрудник СБУ, который сейчас охраняет один из военкоматов и имеет среди их сотрудников многочисленных знакомых.

Чтобы “отмазаться” от мобилизации, надо было заплатить 8 тысяч долларов. Организатора схемы задержали. Расследование продолжается так в деле могут быть замешаны другие сотрудники военкоматов и медики, которые ставили несуществующие диагнозы.

Недавно «Одесская Жизнь» сообщала о похожей схеме, которую также организовали сотрудники одного из одесского военкоматов: В Одессе «отмазывали» от мобилизации и отправляли за границу прямо в военкомате.

Ранее мы рассказывали, что жители Одесской области переправляли уклонистов за границу, недорого.

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