Колишнього одеського військкома знову затримали у Києві (відео)

Як повідомили у прес-службі відомства, Бюро отримало інформацію, що після виходу із ізолятора екс-воєнком планував переховуватися від слідства, зокрема, виїхати за кордон, попередньо оформивши собі інвалідність.

Екс-чиновника знову затримали, а його нерухомість в Іспанії передали в управління АРМА (Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів).

За інформацією правоохоронців, Борисову повідомили про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27 і ч. 1 ст. 366 (організація складання та видачі посадовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України.

«Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків як пов’язаної із захистом Батьківщини. На підставі неправдивого рішення службової перевірки та згідно з висновком МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 тис. 480 грн за період квітень-червень 2022 року», – повідомили в ДБР.

Як повідомлялося, влітку 2023 року Печерський районний суд Києва обрав колишньому голові Одеського ТЦК та СП запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у розмірі 150 млн гривень.

Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби. При цьому колишній чиновник намагався уникнути слідства – він використовував елементи конспірації – змінював номери телефонів, автомобілів, місцезнаходження тощо, але врешті в результаті комплексних оперативно-слідчих заходів його було виявлено та затримано в Києві.

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