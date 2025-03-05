Про це повідомили в Держбюро розслідувань (ДБР).

Під час розслідування детективи встановили низку зарубіжних банківських рахунків членів сім’ї Євгена Борисова та прослідкували рух коштів, за які купувалося коштовне майно на суму понад 190 мільйонів гривень – автомобілі та елітна нерухомість за кордоном.

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Різниця між вартістю придбаного майна та законними доходами фігуранта та його родини перевищує 140 мільйонів гривень. Походження цих коштів документально не підтверджено.

«За таких обставин підозрюваний організував придбання, володіння, використання та розпорядження транспортними засобами та нерухомістю, щодо яких є підстави вважати, що вони отримані злочинним шляхом, – повідомили в ДБР.

Борисова звинувачують у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Що придбала родина військкома під час війни

Одне з журналістських розслідувань засвідчило, що мати воєнкома торік стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалося, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цього року придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Згодом правоохоронці встановили, що й теща екс-військовома останніми роками стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Нагадаємо, нерухомість сім’ї Євгена Борисова перейшла в управління АРМА. У тому числі й вілла на іспанському курорті.