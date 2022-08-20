Рашисты нанесли ракетный удар по жилому дому в Вознесенске – пострадали дети (фото)

Сегодня днем, 20 августа 2022 года, российские агрессоры в очередной раз обстреляли ракетами Николаевскую область. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом в Вознесенске.

Как сообщает Телеграм-канал «Одесская жизнь», в результате обстрела поврежден один подъезд и расположенные рядом частные дома. Также вспыхнул балкон, сейчас он потушен.

В настоящее время известно о 9 раненых, в их числе 4 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет.

Состояние детей медики оценивают как тяжелое. По информации главы николаевской ОВА Виталия Кима, одной девочке осколком вырвало глаз, ее переводят в Николаев.

В Одессе в настоящее время объявлена воздушная тревога.

Как сообщалось ранее, ночь на субботу, 20 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушных тревог, но обошлось без обстрелов в отличие от соседнего Николаева.