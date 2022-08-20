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На Одесчине задержали очередную «партию» уклонистов – прятались в подсолнухах

На Одесчине задержали очередную «партию» уклонистов – прятались в подсолнухах

В Одесской области в очередной раз задержали мужчин призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации. На этот раз пограничникам удалось провести два задержания буквально за один час, сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

По информации пограничников, двух граждан Украины, пытавшихся незаконно пересечь границу вблизи населенного пункта Новые Трояны, задержали пограничники Измаильского отряда. Их застали «на горячем» – в момент пересечения украинско-молдавской границы. А чтобы незаконно добраться до соседней страны, они скрыто передвигались по подсолнечному полю, расположенному у самой границы.

А через 45 минут, в 3 километрах от этого места другой пограничный наряд задержал еще одного мужчину, который избрал такой же способ пересечения государственной границы.

По данным фактам на трех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины».

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Редакция ПРОФИЛЬ

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