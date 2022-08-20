Как прошла в Одессе ночь на 20 августа?

Ночь на субботу, 20 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области под сигналы воздушных тревог, но обошлось без обстрелов в отличие от соседнего Николаева, где враг не перестает наносить ракетные удары. Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По информации ОВА, сейчас в акватории Черного моря пребывают два вражеских корабля-ракетоносителя. Они несут на борту 16 ракет типа «Калибр». А рядом с ними находятся два больших десантных корабля.

Таким образом, угроза нанесения ракетных ударов остается очень высокой. Братчук подчеркивает: учебных тревог во время войны не бывает.

Кроме того, жителям Одесчины не стоит забывать и о минной опасности. Взрывные устройства можно обнаружить как в море, так и на черноморском побережье. А обнаружив опасный предмет, необходимо обратиться в соответствующие органы. Также в силе остается запрет посещать пляжи и купаться в море, чтобы не подвергать опасности как свою жизнь, так и жизни своих близких.