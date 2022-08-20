Вступил в силу запрет на вылов кефали в Черном море и лиманах

С сегодняшнего дня, 20 августа, вступает в силу запрет на вылов всех видов черноморской кефали в акваториях Черного моря и причерноморских лиманах. Запрет продлится до 10 сентября 2022 года.
Об этом пишет Телеграм-канал «Одесская жизнь», ссылаясь на информацию Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства Украины.
По данным ведомства, причина запрета на вылов кефали – создание оптимальных условий для нереста этой рыбы.
За нарушение запрета предусмотрено наказание от административных штрафов до уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного рыбному хозяйству.
Компенсация на одного человека незаконно выловленного лобана составляет 1887 грн, сингиля – 1683 грн, остроноса – 1649 грн.