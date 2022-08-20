Вступил в силу запрет на вылов кефали в Черном море и лиманах

Под Одессой остановили машину с краснокнижной рыбой Из Одесской области пытались вывезти ценную рыбу – севрюгу, занесенную в Красную книгу Украины. Штраф за незаконный вылов одной особи этой рыбы составляет 48 тысяч гривен. ПОДРОБНЕЕ

Военный «Привоз»: какую рыбу сейчас можно купить и сколько она стоит Ассортимент рыбы стал меньше, а стоит она дороже — так изменила ситуацию с рыбой на одесском «Привозе» война. Об этом в репортаже наших партнеров из «Суспільне. Одеса» со знаменитого одесского рынка. ПОДРОБНЕЕ