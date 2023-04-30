Будут ли продлевать учебный год в одесских школах до 1 июля?

В Минобразования недавно заявили, что учебный год в этом годы могут продлить до 30 июня. Но в Одессе приняли решение закончить обучение в школах традиционно, в конце мая.

Когда у школьников в Одессе начнутся летние каникулы?

Об этом сообщила руководитель Департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич.

Она сделала несколько важных сообщений для одесских родителей:

Последний день обучения 22/23 года по решению подавляющего большинства школ Одессы – 26 мая;

С 1 сентября ВСЕ ШКОЛЫ города будут осуществлять образовательный процесс и очно, и дистанционно. Имеющие укрытие или иметь его до осени — в своих зданиях. Все остальные – в зданиях заведений с укрытием. Решения за конкретного ребенка будут принимать только родители. Педагоги обеспечат возможность сделать выбор.

Как будут учиться школьники в Одессе с 1 сентября: очно или дистанционно?

Всем родителям классные руководители детей в скором времени предложат предоставить информацию о том, в какой форме вы планируете обучение ребенка с 1 сентября: очно или с использованием технологий дистанционного обучения.

“Это необходимо для того, чтобы мы могли распределить учащихся заведений без хранилищ в заведения с ними. При этом дети останутся учениками СВОЕЙ ШКОЛЫ. Будут обучаться со своими педагогами. Понятно, что к 1 сентября у отдельных семей планы могут измениться, но общую картину у нас будет”, — отметила Елена Буйневич.

Информацию о том, есть в школе убежище или нет, а также адреса очных школ, где будет проходить обучение, родители могут узнать в учебном заведении, где учится их ребенок.

По словам Елены Буйневич, решение о сроках окончания учебного года было принято на совещание руководителей заведений общего среднего образования. Проходило оно онлайн, потому что нагрузка в конце года заставляет экономить работников образования время.

В тоже время Министерство образования Украины давало учебным заведениям продлить учебный год до 1 июля для того, чтобы компенсировать образовательные потери из-за войны.

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