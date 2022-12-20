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Одесса получила генераторы для школ и детсадов

Одесса получила генераторы для школ и детсадов

Одесса получила 39 генераторов мощностью по 3 киловатта, предназначенных для школ и детских садов. Департамент образования и науки передаст их руководителям учебных заведений, сообщает пресс-служба городского совета.

Эти генераторы будут обеспечивать освещение убежищ и переходов к ним во время воздушных тревог.

Убежища учебных заведений отремонтированы и обеспечены всем необходимым. Но до сегодняшнего дня они освещались только с помощью фонарей.

Эту гуманитарную помощь предоставил международный благотворительный фонд «Ваш город» и его доноры из Германии, США и Украины.

Генераторы для одесских школ2

Напомним, 15 декабря Одесская область получила три мощных генератора из Японии.

Ранее сообщалось, что Германия отправила в Одессу мощные генераторы для обеспечения критической инфраструктуры города электричеством.

Фото пресс-службы Одесского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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