Как будут отключать свет в Одессе 2 июня

Согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго», с ночи 2 июня 2024 года в Одессе и Одесской области действуют лимиты на потребление электроэнергии. Ограничения будут действовать и вечером воскресенья, информирует компания-регулятор.
По данным «Укрэнерго», сегодня ограничения как для промышленных, так и для бытовых потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 19:00 (по сообщению ДТЭК – с 18:00) до 24:00 часов. То есть в случае превышения лимитов энергопотребления в указанный период времени будут применяться графики отключений света.
При этом энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.
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Напомним, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, российские террористы провели уже шестую за последние 2,5 месяца массированную атаку на украинские теплоэлектростанции. В результате серьезно повреждено оборудование двух ТЭС.
Также сообщалось, что с 1 июня с целью сохранения энергетической системы Украины по всей стране возобновились стабилизационные отключения света.