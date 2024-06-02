Как будут отключать свет в Одессе 2 июня

По данным «Укрэнерго», сегодня ограничения как для промышленных, так и для бытовых потребителей будут действовать во всех регионах Украины с 19:00 (по сообщению ДТЭК – с 18:00) до 24:00 часов. То есть в случае превышения лимитов энергопотребления в указанный период времени будут применяться графики отключений света.

При этом энергоснабжение объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

Напомним, в ночь на субботу, 1 июня 2024 года, российские террористы провели уже шестую за последние 2,5 месяца массированную атаку на украинские теплоэлектростанции. В результате серьезно повреждено оборудование двух ТЭС.

Также сообщалось, что с 1 июня с целью сохранения энергетической системы Украины по всей стране возобновились стабилизационные отключения света.