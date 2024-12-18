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Будут ли отключать свет в Одессе 19 декабря?

Будут ли отключать свет в Одессе 19 декабря?

Как известно, 17 и 18 декабря 2024 года стали для украинцев «светлыми днями», поскольку стабилизационные отключения света в эти дни не применялись. Показательно, что ограничения отменили после того, как в стране начали действовать новые, унифицированные, графики отключений.

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Что же касается ситуации с отключениями света завтра, в четверг, 19 декабря, то официальная информация от НЭК «Укрэнерго» и, соответственно, от ДТЭК «Одесские электросети» на данный момент еще не поступала.

Тем не менее, ряд Телеграм-каналов начали писать о том, что завтра отключений света не будет, ссылаясь на слова генерального директора компании Yasno Сергея Коваленко.

«Завтра, 19 декабря, применение мер ограничения потребления электроэнергии не прогнозируется», – заявил Сергей Коваленко.

В то же время «Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении обновленной информации, обязательно оповестит об этом своих читателей.

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