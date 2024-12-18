Чи відключатимуть світло в Одесі 19 грудня?

Щодо ситуації з відключеннями світла завтра, у четвер, 19 грудня, то офіційна інформація від НЕК «Укренерго» і, відповідно, від ДТЕК «Одеські електромережі» на даний момент ще не надходила.

Тим не менш, низка Телеграм-каналів почали писати про те, що завтра відключень світла не буде, посилаючись на слова генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка.

“Завтра, 19 грудня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується”, – заявив Сергій Коваленко.

Водночас “Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією та з появою оновленої інформації, обов’язково сповістить про це своїх читачів.

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