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Чи відключатимуть світло в Одесі 19 грудня?

Чи відключатимуть світло в Одесі 19 грудня?

Як відомо, 17 та 18 грудня 2024 року стали для українців «світлими днями», оскільки стабілізаційні відключення світла у ці дні не застосовувалися. Показово, що обмеження скасували після того, як у країні почали діяти нові, уніфіковані графіки відключень.

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Щодо ситуації з відключеннями світла завтра, у четвер, 19 грудня, то офіційна інформація від НЕК «Укренерго» і, відповідно, від ДТЕК «Одеські електромережі» на даний момент ще не надходила.

Тим не менш, низка Телеграм-каналів почали писати про те, що завтра відключень світла не буде, посилаючись на слова генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка.

“Завтра, 19 грудня, застосування заходів обмеження споживання електроенергії не прогнозується”, – заявив Сергій Коваленко.

Водночас “Одеське життя” продовжує стежити за ситуацією та з появою оновленої інформації, обов’язково сповістить про це своїх читачів.

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