Отключения света в Одессе 30 ноября: дневной график немного изменился

Компания ДТЭК «Одесские электросети» обновила график стабилизационных отключений света на сегодняшний день, субботу, 30 ноября 2024 года. В частности, изменения коснутся потребителей в 5 и 6 группах.
Обновленный графики опубликован на сайте ДТЭК.
Согласно обновленной информации, в 5 группе света не будет с 14:00 до 16:00 часов, а не с 13:00, как сообщалось накануне вечером.
А в 6 группе света не будет с 13:00 до 17:00 часов, а не с 14:00, как информировали ранее.
Таким образом, сегодня свет будет отсутствовать по такому графику:
- 1 группа: с 00:00 до 01:00 и с 15:00 до 19:00;
- 2 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;
- 3 группа: с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00;
- 4 группа: с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00;
- 5 группа: с 14:00 до 16:00;
- 6 группа: с 13:00 до 17:00.
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