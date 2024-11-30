Отключения света в Одессе 30 ноября: дневной график немного изменился

Обновленный графики опубликован на сайте ДТЭК.

Согласно обновленной информации, в 5 группе света не будет с 14:00 до 16:00 часов, а не с 13:00, как сообщалось накануне вечером.

А в 6 группе света не будет с 13:00 до 17:00 часов, а не с 14:00, как информировали ранее.

Таким образом, сегодня свет будет отсутствовать по такому графику:

1 группа: с 00:00 до 01:00 и с 15:00 до 19:00;

2 группа: с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;

3 группа: с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 21:00;

4 группа: с 12:00 до 14:00 и с 19:00 до 23:00;

5 группа: с 14:00 до 16:00;

6 группа: с 13:00 до 17:00.

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