Будут ли отключать свет в Одессе 3 декабря и как?

По состоянию на утро субботы, 3 декабря 2022 года, в Одессе продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. При этом длительность одного отключения не должна быть более 8,5 часов, сообщают в компании «ДТЭК Одесские электросети».

Как отмечают энергетики, они «делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации».

Напоминаем, что в случае долгих отключений или аварии, погреться, зарядить телефоны и другие гаджеты можно в Пунктах Несокрушимости:

Адреса и возможности каждого Пункта Несокрушимости в Одессе есть на интерактивной карте:

КАРТА

Еще по теме: