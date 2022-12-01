Блэкаут: будет продолжение?

В последние недели мы остро ощутили на себе всю «щедрость русского мира». После российских массовых ударов по нашим объектам энергетики вся Украина страдает из-за отключений света. Отключалась также подача воды и тепла. Одними из самых пострадавших по-прежнему остаются Киев и Одесская область. Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить систему, но просто и быстро не получается. И самое ужасное, что никто сегодня не может дать никаких гарантий – как это ни прискорбно, все в руках врага. Ждут ли нас новые удары и блэкауты, а также – как подготовиться к плохому сценарию, читайте в нашем материале.

«Оккупанты готовят новые атаки»

Украина только приходит в себя после мощнейшего удара по энергосистеме, но нам предсказывают новую атаку.

«Мы понимаем, что террористы готовят новые удары и пока у них есть ракеты – они не успокоятся. Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии разрабатываем», – заявил президент Владимир Зеленский.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что периодичность обстрелов украинской энергосистемы будет раз в неделю.

«Им нужно накануне удара определиться, куда будут бить. Они проводят от обстрела до обстрела разведку – где нужно ударить еще, каким образом нанести удар, чтобы как можно сильнее мы это почувствовали», – прокомментировал Игнат.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что схема действий у россии такова: рф снимает ракеты с хранения, проводит их обслуживание, доставляет. После этого они готовы к новому удару. На это, по мнению эксперта, уходит до двух недель.

Что говорят энергетики?

Восстановление электроснабжения продолжается. В первую очередь подключаются объекты критической инфраструктуры. Подается свет и в жилые дома.

Однако с необходимостью отключений света нам придется жить минимум до конца марта, прогнозирует гендитектор компании YASNO Сергей Коваленко. По его мнению, если россия не будет совершать новые атаки на нашу энергосеть, отключения могут стать менее продолжительными, а в дальнейшем – совсем прекратиться. Но при негативном сценарии – придется активизировать экстренные отключения, «при которых света может не быть очень продолжительное время».

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинцы могут оставаться без света до 7-10 дней, если энергетическая система страны не выдержит ударов рф. Однако исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук считает, что блэкаут теоретически может быть только вследствие значительного разрушения как генерации, так и подстанций, но если вовремя будет происходить ремонт сетей после обстрела, то вероятность такого сценария будет низкой.

Как подготовиться к блэкауту?

В связи с этим власти призывают каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях – сделать запас воды, пищи длительного хранения, зарядить телефоны и пауэрбанки, а также узнать, где находятся ближайшие «Пункти Незламності».

Что должно быть дома на случай блэкаута:

запас питьевой воды на 2-3 суток и запас технической воды (можно взять даже из открытых водоемов);

фонарик;

свечи;

зажигалка и спички;

батарейки;

еда, которую не нужно готовить.

Чтобы согреться при отсутствии отопления, специалисты рекомендуют держать наготове термос с кипятком, теплую одежду и при возможности – термобелье.

А чтобы оставаться на связи – приобрести радиоприемник на батарейках, а также пауэрбанк, который всегда нужно держать заряженным.