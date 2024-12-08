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Чи відключатимуть в Одесі світло: графіки на понеділок, 9 грудня

Чи відключатимуть в Одесі світло: графіки на понеділок, 9 грудня

Завтра, у понеділок, 9 грудня 2024 року, стабілізаційні відключення світла, запроваджені по всій країні після масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада, продовжать діяти. За даними енергетиків, відключення триватимуть до вечора.

За інформацією НЕК «Укренерго», завтра, час застосування та обсяг обмежень будуть такими:

Для побутових споживачів:

  • 08:00-19:00 – одна черга відключень (передбачає 4 години без світла на добу).

Для промисловості та бізнесу:

  • 07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності.

При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватись.

Інформація про графіки від ДТЕК поки відсутня.

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