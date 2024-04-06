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Будут ли магнитные бури в субботу и как к ним подготовится?

Будут ли магнитные бури в субботу и как к ним подготовится?

 В субботу, 6 апреля 2024 года, солнечная активность снизится до К-индекса 3, что соответствует минимальному геомагнитному волнению. 

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури могут иметь значимое влияние на нашу повседневную жизнь. О них лучше знать заранее, и если вы метеозависимый человек, наш прогноз поможет подготовится к неблагоприятным дням.

Магнитная или солнечная буря — это мощные всплески энергии на Солнце. Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты. Сильные бури могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни советуем придерживаться простых рекомендаций:

    • поддерживать здоровый рацион питания;
    • больше отдыхать и высыпаться;
    • пить больше чистой воды;
    • не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
    • не читать плохие новости, чтобы лишний раз не подвергаться стрессу;
    • проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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