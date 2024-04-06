Будут ли магнитные бури в субботу и как к ним подготовится?

Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Магнитные бури могут иметь значимое влияние на нашу повседневную жизнь. О них лучше знать заранее, и если вы метеозависимый человек, наш прогноз поможет подготовится к неблагоприятным дням.

Магнитная или солнечная буря — это мощные всплески энергии на Солнце. Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты. Сильные бури могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Как защититься от магнитных бурь

В опасные дни советуем придерживаться простых рекомендаций: