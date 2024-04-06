Будут ли магнитные бури в субботу и как к ним подготовится?

В субботу, 6 апреля 2024 года, солнечная активность снизится до К-индекса 3, что соответствует минимальному геомагнитному волнению.
Такой прогноз опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Магнитные бури могут иметь значимое влияние на нашу повседневную жизнь. О них лучше знать заранее, и если вы метеозависимый человек, наш прогноз поможет подготовится к неблагоприятным дням.
Магнитная или солнечная буря — это мощные всплески энергии на Солнце. Выбросы в виде энергии из заряженных частиц (протонов и электронов) двигаются в пространстве на очень большой скорости. Когда они достигают Земли, они взаимодействуют с атмосферой и вызывают различные эффекты. Сильные бури могут вызывать полярное сияние, влиять на работу радиосвязи, провоцировать сбои и помехи в работе GPS, спутников, электросетей.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Как защититься от магнитных бурь
В опасные дни советуем придерживаться простых рекомендаций:
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- поддерживать здоровый рацион питания;
- больше отдыхать и высыпаться;
- пить больше чистой воды;
- не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;
- не читать плохие новости, чтобы лишний раз не подвергаться стрессу;
- проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.