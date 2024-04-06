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Чи будуть магнітні бурі в суботу і як до них підготуватися?

Чи будуть магнітні бурі в суботу і як до них підготуватися?

У суботу, 6 квітня 2024 року, сонячна активність знизиться до К-індексу 3, що відповідає мінімальному геомагнітному хвилюванню.

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі можуть мати значущий вплив на наше повсякденне життя. Про них краще знати заздалегідь, і якщо ви метеозалежна людина, наш прогноз допоможе підготуватися до несприятливих днів.

Магнітна або сонячна буря – це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють із атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв’язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль в серці,
  • слабкість та сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • Загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні радимо дотримуватись простих рекомендацій:

  • підтримувати здоровий раціон харчування;
  • більше відпочивати та висипатися;
  • пити більше чистої води;
  • не вживати алкогольні напої та жирну їжу;
  • не читати погані новини, щоб зайвий раз не зазнавати стресу;
  • перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.
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Редакція ПРОФІЛЬ
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