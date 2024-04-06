Чи будуть магнітні бурі в суботу і як до них підготуватися?

Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Магнітні бурі можуть мати значущий вплив на наше повсякденне життя. Про них краще знати заздалегідь, і якщо ви метеозалежна людина, наш прогноз допоможе підготуватися до несприятливих днів.

Магнітна або сонячна буря – це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють із атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв’язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль в серці,

слабкість та сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

Загострення хронічних захворювань.

Як захиститися від магнітних бур

У небезпечні дні радимо дотримуватись простих рекомендацій: