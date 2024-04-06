Чи будуть магнітні бурі в суботу і як до них підготуватися?

У суботу, 6 квітня 2024 року, сонячна активність знизиться до К-індексу 3, що відповідає мінімальному геомагнітному хвилюванню.
Такий прогноз опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Магнітні бурі можуть мати значущий вплив на наше повсякденне життя. Про них краще знати заздалегідь, і якщо ви метеозалежна людина, наш прогноз допоможе підготуватися до несприятливих днів.
Магнітна або сонячна буря – це потужні сплески енергії на Сонці. Викиди у вигляді енергії із заряджених частинок (протонів та електронів) рухаються у просторі на дуже великій швидкості. Коли вони досягають Землі, вони взаємодіють із атмосферою і викликають різні ефекти. Сильні бурі можуть викликати полярне сяйво, впливати на роботу радіозв’язку, провокувати збої та перешкоди у роботі GPS, супутників, електромереж.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль в серці,
- слабкість та сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- Загострення хронічних захворювань.
Як захиститися від магнітних бур
У небезпечні дні радимо дотримуватись простих рекомендацій:
- підтримувати здоровий раціон харчування;
- більше відпочивати та висипатися;
- пити більше чистої води;
- не вживати алкогольні напої та жирну їжу;
- не читати погані новини, щоб зайвий раз не зазнавати стресу;
- перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків.