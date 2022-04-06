Одесский зоопарк выпустил щемящий клип: когда все поделилось на до и после

КУ «Одесский Зоопарк» разместил на своей странице в Facebook щемяще-болезненный клип о том, как наша жизнь разделилась на до и после. Он о жизни и смерти, о мире и войне, о том, чем живет сегодня наша страна, о том, что «русский мир» принес на украинскую землю.

В клипе показано мирное время до полномасштабного вторжения орков и те зверства, которые совершают оккупанты. Женщины с цветами гуляют по Зоопарку, берут на руки зверушек. Все это перемежается фотографиями того кошмара, который сотворили оккупанты.

Поначалу этот фильм создавался как поздравление женщинам к 8 марта. Война внесла свои страшные коррективы.

Ролик сопровождается известной песней в исполнении Шарля Азнавура.

До дрожи…

Видео — КУ «Одесский Зоопарк»