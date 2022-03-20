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Директор зоопарка рассказал, будут ли эвакуировать животных

Директор зоопарка рассказал, будут ли эвакуировать животных

По словам директора Одесского зоопарка Игоря Белякова, зоопарк останется на месте. Риски от этого для животных меньше, чем если всех их будут перевозить в другой город.

Рецепты

У себя в facebook Игорь Беляков написал, что с первого дня войны зоопарковое сообщество Украины всесторонне обсуждало возможность и целесообразность эвакуации наших зоопарков. Во внимание приняты самые разные аспекты:

  • размеры коллекций,
  • видовой состав,
  • возраст и индивидуальные особенности питомцев,
  • применение седации,
  • погрузка,
  • транспортировка
  • и очень многие другие факторы.

Были оценены риски для животных и получены такие выводы: реальные риски и опасности эвакуации зоопарков Украины намного превышают риски оставаться на местах.

Сейчас в Одесском зоопарке есть корма, коллектив на работе, из города почти никто не уехал, есть готовность коллектива сохранить животных при любых ситуациях, есть реальная помощь одесситов.

Директор зоопарка говорит, если исходить из самоотверженной заботы о сохранении жизней животных, если делать всё возможное для благополучия зверей и птиц, то нужно спасать их здесь. ,

И он считает, что коллектив с этим справится.

Сейчас, в условиях сегодняшних реалий, самое безопасное место для питомцев Одесского зоопарка — это Одесский зоопарк. Мы сумеем сохранить зоопарк до ПОБЕДЫ!!!

— говорит Игорь Беляков.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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