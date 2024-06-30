Будки розбрату, або що відбувається на Фонтанці (відео)

Якщо раніше предметом розбрату ставали шлагбауми, що перекривали безкоштовний доступ до моря, цього разу чимало дісталося двом будкам, які виконують, по суті, ту саму функцію. Очевидно, їх установники припускали, що саме тут і стягуватиметься плата за доступ на пляж.

Що ж спостерігали одесити цими вихідними? Не багато не мало, а цілу «п’єсу» (а вже комедію, трагедію чи просто фарс – вирішуйте самі) у двох актах. Місце дії – одеська Фонтанка.

Акт перший: будки знесли

У суботу, 29 червня, одіозний нардеп з Одеси, екс-«слуга народу» Артем Дмитрук (до речі, давній ворог міської влади) оприлюднив на своїх сторінках у соцмережах відео, на якому невідомі у масках (ймовірно, люди з команди депутата) проводять досить жорсткий демонтаж будок у приморській зоні:

Після цього Дмитрук заявив, що доступ до моря тепер вільний для всіх.

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Акт другий: будки повернули на колишнє місце

І все б нічого, але, як виявилося, на цьому «п’єса» не закінчилася, і сьогодні, 30 червня, пішов її другий акт: продавці дороги до моря на Фонтанці, що виявилися не менш упертими, знову встановили свою будку для стягування мзди з курортників.

І, зважаючи на все, на цьому справа не закінчиться, адже, як влучно помітили мережеві коментатори, «у цю гру можна грати довго». А мережеві жартівники вже і мем на цю тему створили:

Тож продовжуємо з цікавістю стежити за ситуацією…

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