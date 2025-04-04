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Прогноз погоды в Одессе на 5 апреля

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Облачно. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-9°С тепла, днем 12-14°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 5 апреля

Облачно, облачно. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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