Прогноз погоды в Одессе на 5 апреля
Облачно. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 12-14°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 5 апреля
Облачно, облачно. Местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Выбор редакции
- «Не дай Бог, чтобы вы это почувствовали»: последнее слово азовца из Одесской области для россиян
- Война в Украине: какую роль играют США и НАТО в планах Кремля
- Цены на одесском Привозе 4 апреля: какая золотая дунаечка!