Прогноз погоди в Одесі на 5 квітня
Хмарно. Вдень невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°С тепла, вдень 12-14°С.
Прогноз погоди в Одеській області на 5 квітня
Хмарно. Місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 5-10°С тепла, вдень 12-17°С.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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