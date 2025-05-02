Игорь Иванов и Андрей Бирюков получили смертельные огнестрельные ранения во время столкновений в центре Одессы. Тогда вооруженные холодным и огнестрельным оружием сепаратисты, сторонники «русского мира», напали на совместный мирный марш футбольных болельщиков и одесситов «За Украину».

Игорь Иванов был активистом одесской ячейки «Правого сектора». Он погиб от пули крупного калибра, которая попала в область брюшной полости.

Андрей Бирюков был болельщиком (ультрас) футбольного клуба «Черноморец» и также участвовал в проукраинском марше. Он получил ранение картечью, которая попала в легкие, и умер почти сразу.

Гибель этих двух проукраинских активистов стала «точкой невозврата» в событиях того дня: именно после этого проукраинские силы двинулись на Куликово поле, что привело к дальнейшим трагическим событиям, в частности пожар в Доме профсоюзов.