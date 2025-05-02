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Игорь Иванов и Андрей Бирюков получили смертельные огнестрельные ранения во время столкновений в центре Одессы. Тогда вооруженные холодным и огнестрельным оружием сепаратисты, сторонники «русского мира», напали на совместный мирный марш футбольных болельщиков и одесситов «За Украину».

Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській
Акція на Дерибасівській

Игорь Иванов был активистом одесской ячейки «Правого сектора». Он погиб от пули крупного калибра, которая попала в область брюшной полости.

Андрей Бирюков был болельщиком (ультрас) футбольного клуба «Черноморец» и также участвовал в проукраинском марше. Он получил ранение картечью, которая попала в легкие, и умер почти сразу.

Гибель этих двух проукраинских активистов стала «точкой невозврата» в событиях того дня: именно после этого проукраинские силы двинулись на Куликово поле, что привело к дальнейшим трагическим событиям, в частности пожар в Доме профсоюзов.

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