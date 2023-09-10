Будет ли магнитная буря: прогноз на 10 сентября

Похоже, что многодневная магнитная буря, накрывшая Землю на днях, пошла на спад, и сегодня, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается, прогнозирует сайт meteoprog. В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне.

Магнитные бури: прогноз на сентябрь

По информации Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины сегодня возможны отдельные возмущенные периоды, тем не менее, назвать полноценной магнитной бурей эти геомагнитные колебания нельзя.

Как известно, магнитные бури – это колебания защитного купола Земли – геомагнитного поля, вызванные вспышками на Солнце.

Когда они происходят, то люди ощущают головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней.

Как ожидается, следующая повышенная солнечная активность ожидается с 26 по 28 сентября. 26 числа мощность бури составит 5 баллов, а 27 и 28 числа – по 4 балла.

Последняя слабая магнитная буря ожидается 30 сентября. Сильных магнитных бурь в этом месяце не прогнозируется.

Как уберечься от магнитных бурь

В дни предполагаемой бури соблюдайте следующие правила:

откажитесь от жирной, мучной, острой пищи и фастфуда. Ешьте больше сезонных овощей и фруктов, зелени, орехов, рыбы;

пейте не меньше 1,5 литра жидкости в сутки, в том числе в виде чая и компотов;

в опасные дни откажитесь от кофе, алкоголя и энергетиков, постарайтесь меньше курить;

увеличьте физическую активность, делайте зарядку;

проводите больше времени на улице, больше ходите пешком;

регулярно проветривайте комнату, особенно перед сном;

займитесь хобби или любым приятным делом, пообщайтесь с животными;

избегайте стрессов, не участвуйте в конфликтах;

ложитесь спать в одно и то же время, спите не меньше 7 часов в сутки. Для более крепкого сна попробуйте засыпать в берушах;

если же самочувствие сильно ухудшилось, по возможности отдохните.