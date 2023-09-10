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Чи буде магнітна буря: прогноз на 10 вересня

Чи буде магнітна буря: прогноз на 10 вересня

Схоже, що багатоденна магнітна буря, яка накрила Землю днями, пішла на спад, і сьогодні, в неділю, 10 вересня 2023 року, суттєвих магнітних бур не очікується, прогнозує сайт meteoprog. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні.

Магнітні бурі: прогноз на вересень

За інформацією Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України сьогодні можливі окремі збурені періоди, проте назвати повноцінною магнітною бурею ці геомагнітні коливання не можна.

Як відомо, магнітні бурі – це коливання захисного бані Землі – геомагнітного поля, спричинені спалахами на Сонці.

Коли вони відбуваються, то люди відчувають головний біль і запаморочення, нудоту, підвищений тиск, біль у м’язах і суглобах, безсоння або сонливість, сильну слабкість та загострення хронічних хвороб.

Як очікується, наступна підвищена сонячна активність очікується з 26 по 28 вересня. 26 числа потужність бурі становитиме 5 балів, а 27 та 28 числа – по 4 бали.

Остання слабка магнітна буря очікується 30 вересня. Сильних магнітних бурь цього місяця не прогнозується.

Як уберегтися від магнітних бур

У дні передбачуваної бурі дотримуйтесь наступних правил:

  • відмовтеся від жирної, борошної, гострої їжі та фастфуду. Їжте більше сезонних овочів та фруктів, зелені, горіхів, риби;
  • пийте не менше 1,5 літра рідини на добу, у тому числі у вигляді чаю та компотів;
  • у небезпечні дні відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити;
  • збільште фізичну активність, робіть зарядку;
  • проводіть більше часу на вулиці, більше ходіть пішки;
  • регулярно провітрюйте кімнату, особливо перед сном;
  • займіться хобі або будь-якою приємною справою, поспілкуйтеся з тваринами;
  • уникайте стресів, не беріть участь у конфліктах;
  • лягайте спати в той самий час, спіть не менше 7 годин на добу. Для міцнішого сну спробуйте засипати в берушах;
  • якщо самопочуття сильно погіршилося, по можливості відпочиньте.
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