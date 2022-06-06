Как прошла в Одессе ночь на 6 июня: о риске высадки десанта и ситуации на Змеином

Ночь на понедельник, 6 июня 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без обстрелов. Об обстановке в регионе рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По данным ОВА, в Черном море продолжают маневрировать корабли черноморского флота рф. На данный момент известно, что крылатые ракеты на борту несут один надводный корабль и одна подводная лодка. В этой связи вероятность нанесения ракетных ударов по области остается очень высокой.

Кроме того, Братчук сообщил, что в акватории Черного моря пребывают несколько десантных кораблей. Риск высадки морского десанта остается, но в настоящее время каких-либо признаков подготовки к проведению десантной операции у противника не наблюдается.

Что касается ситуации на острове Змеином, то там враг продолжает наращивать свои боевые возможности, но Военно-морские силы Украины тоже проводят определенные мероприятия, пытаясь сдержать противника.

А всем коллаборантам и предателям своего народа спикер ОВА напоминает: в регионе ведется постоянная контрдиверсионная работа, и рано или поздно все предатели будут задержаны и покараны.

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