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Сергей Гриневецкий: что известно о новом-старом губернаторе?

Сергей Гриневецкий: что известно о новом-старом губернаторе?

Президент Украины 27 ноября подписал указ №520-2020 о назначении главой Одесской областной государственной администрации Сергея Гриневецкого. Владимир Зеленский уже вручил Гриневецкому служебное удостоверение, пожелав плодотворной работы. Сергей Гриневецкий в нашем регионе фигура известная, причем давно. Предлагаем вспомнить, кем является новый-старый губернатор.

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Сергей Гриневецкий родился 25 сентября 1957 в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. Окончил Одесский институт пищевой и холодильной промышленности (1974—1979) по специальности инженер- механик, а потом – Украинскую сельскохозяйственную академию (1981—1985).

Начинал работать в Раздельнянском районном производственном объединении по обеспечению сельского хозяйства Одесской области. С 1982 года продвигается по карьерной лестнице в КПУ.

С 1992-го по 1994 год был гендиректором объединения «Одесса-Импекс».

В 1994-м приходит в Одесский облсовет и назначается руководителем секретариата.

С сентября 1995-го по октябрь 1996 года – заместитель главы по кадрам и руководитель секретариата Одесской облгосадминистрации.

С октября 1996-го по апрель 1998 года – первый замглавы Одесской облгосадминистрации.

В марте 1998 года становится народным депутатом Украины III созыва, работает в комитете по вопросам социальной политики и труда.

С 26 мая 1998 года по 3 февраля 2005-го возглавляет Одесскую облгосадминистрацию.

С 8 февраля до 22 июля 2005 года – глава Одесского облсовета.

Был также народным депутатом VI (2007) и VII (2012) созывов от Блока Литвина.

Стаж работы 38 лет. Награжден почетными грамотами Кабинета министров и Верховной Рады, есть государственные награды.

Интересно, что Сергей Гриневецкий подвергся люстрации в соответствии с Законом «Об очищении власти». Ему инкриминировали руководящий пост в 1990-1991 годах в Коммунистической партии Советского Союза (был первым секретарем райкома). Тем не менее он успешно обжаловал соответствующее распоряжение ОГА в Одесском админсуде, однако решение еще не вступило в силу – подана апелляция.

Первые решения в новой должности

1 декабря Сергей Гриневецкий вступил в должность главы Одесской облгосадминистрации (ОГА). Главными приоритетами губернатор назвал аграрный сектор, охрану госграницы и создание в регионе национального логистического хаба. А первоочередными проектами – ЛЭП Усатово-Арциз, мосты на дорогах Овидиополь – Белгород-Днестровский, Староказачье – Паланка.

Возможные заместители нового губернатора

Борис Волошенков может стать первым заместителем главы ОГА. Он – генерал СБУ в отставке, в 2005-2008 годах занимал должность начальника Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности.

Светлана Фабрикант – потенциальный замглавы ОГА по гуманитарным вопросам. В прошлом – журналист, нардеп от «Сильной Украины» и вице-мэр Одессы (при Костусеве).

Константин Гой – претендент на пост замглавы ОГА по финансово-экономическому направлению. Он – бывший председатель правления «Марфин банка».

Фото: liga.net

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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