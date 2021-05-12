Новости Одессы и Одесской области

Одесситам не удалось отстоять зеленую зону возле суда на Черемушках – территорию ограждают

Одесситам не удалось отстоять зеленую зону возле суда на Черемушках – территорию ограждают

Сегодня, 12 мая, одесситом не удалось отстоять зеленый участок, расположенный рядом с Киевским районным судом по улице Варненской, 3б.

Как рассказали местные жители, с самого утра на территории начали разгружать бетонные плиты для установки капитального ограждения.

«При поддержке Нацполиции неизвестные выгрузили плиты прямо на детской площадке. Работы по ограждению начались», – рассказали очевидцы.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня в Одессе вновь обострилась ситуация вокруг зеленой зоны рядом с Киевским райсудом. При этом какой бы то ни было разрешительной документации на проведение работ у рабочих нет.

Местные жители по мере сил пытались препятствовать незаконным, по их мнению, работам. Произошли столкновения между активистами и сотрудниками полиции. Одну женщину грубо оттащили от строительных плит. Еще одного активиста увели в неизвестном направлении.

Как заявил представитель Киевского суда, эту территорию Одесский горсовет передал суду в постоянное пользование. Он также сообщил, что на месте зеленой зоны планируется «облагораживание территории для нужд суда – проведения обучения и семинаров».

Как сообщалось ранее, месяц назад, 12 апреля, в Одессе с новой силой разгорелась борьба за участок, примыкающий к территории Киевского районного суда. Это единственный зеленый участок с тремя десятками деревьев, расположенный в спальном районе на улице Варненской. Тогда местным активистам не без помощи полиции удалось прекратить разгрузку.

Фото местных жителей из соцсетей

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить