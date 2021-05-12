Одесситам не удалось отстоять зеленую зону возле суда на Черемушках – территорию ограждают

Сегодня, 12 мая, одесситом не удалось отстоять зеленый участок, расположенный рядом с Киевским районным судом по улице Варненской, 3б.

Как рассказали местные жители, с самого утра на территории начали разгружать бетонные плиты для установки капитального ограждения.

«При поддержке Нацполиции неизвестные выгрузили плиты прямо на детской площадке. Работы по ограждению начались», – рассказали очевидцы.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня в Одессе вновь обострилась ситуация вокруг зеленой зоны рядом с Киевским райсудом. При этом какой бы то ни было разрешительной документации на проведение работ у рабочих нет.

Местные жители по мере сил пытались препятствовать незаконным, по их мнению, работам. Произошли столкновения между активистами и сотрудниками полиции. Одну женщину грубо оттащили от строительных плит. Еще одного активиста увели в неизвестном направлении.

Как заявил представитель Киевского суда, эту территорию Одесский горсовет передал суду в постоянное пользование. Он также сообщил, что на месте зеленой зоны планируется «облагораживание территории для нужд суда – проведения обучения и семинаров».

Как сообщалось ранее, месяц назад, 12 апреля, в Одессе с новой силой разгорелась борьба за участок, примыкающий к территории Киевского районного суда. Это единственный зеленый участок с тремя десятками деревьев, расположенный в спальном районе на улице Варненской. Тогда местным активистам не без помощи полиции удалось прекратить разгрузку.

Фото местных жителей из соцсетей