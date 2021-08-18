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Пересыпь ждет капремонт: какие улицы благоустроят?

Пересыпь ждет капремонт: какие улицы благоустроят?

Одесскую Пересыпь ждет масштабная реконструкция. В городском совете обсудили инфраструктурные проблемы района и начали готовиться к настоящей «революции» в городской среде.

На Пересыпи планируют капитально отремонтировать автомагистрали, трамвайные пути, заменить все коммуникации на центральных улицах района. Когда планируют начать?

Сначала Объездная, ну а Пересыпь потом

В мэрии сообщили, что капитально ремонтировать будут трамвайные пути и ливневую канализацию на Пересыпи. Также реконструкция ждет две основные автомагистрали: улицы Черноморского Казачества и Атамана Головатого.

На совещании мэр Одессы Геннадий Труханов назвал главную причину, по которой начало реконструкции невозможно в ближайшее время. Для таких масштабных работ придется перекрыть движение на улице Черноморского Казачества, а это неизбежно вызовет транспортный коллапс в направлении поселка Котовского.

Пересыпь капремонт

Нужен альтернативный путь, который бы связал поселок Котовского с другими районами города. Пока таким может быть Объездная дорога. Но в настоящее время этот вариант весьма проблемный: Объездная имеет всего две полосы и уже сейчас не справляется с потоком транспорта.

Поэтому первое, что надо сделать, — расширить Объездную дорогу до четырех полос. Сейчас в Укравтодоре готовятся проекты реконструкции этой магистрали вместе с реконструкцией дамбы через Хаджибейский лиман, по которой проходит Объездная.

— На коллегии в областной администрации я попросил предоставить проект. Чем скорее начнутся работы по укреплению дамбы и расширению Объездной дороги, тем скорее мы сможем начать ремонт улиц Николаевская дорога и Черноморского Казачества, — заявил Труханов.

Что ждет Пересыпь после реконструкции?

Есть вариант проводить изменения на Пересыпи поэтапно. Например, сначала заменить трамвайные пути. Но в мэрии склонны к комплексной реконструкции района, когда сразу меняются все коммуникации: водопровод, канализация, электросети.

И вот когда альтернатива в виде широкой Объездной дороги будет готова, только тогда и начнутся большие перемены на Пересыпи.

Первое, что там сделают, — перекроют улицу Черноморского Казачества. Там заменят трамвайные пути, водопровод и канализацию, электрические кабели и оборудование, обустроят велодорожки, постелют новый асфальт.

Будет реконструирована и система ливневой канализации, что позволяет городским властям надеяться на решение проблем затопления Пересыпи после сильных осадков.

Трамвай на этом участке должен стать скоростным и, наконец, соединить поселок Котовского через центр с другими районами.

На время реконструкции улицы Черноморского Казачества движение организуют по параллельной магистрали — улице Атамана Головатого, которую сделают двухсторонней, а часть транспорта пустят по Объездной дороге.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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