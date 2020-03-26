Борьба с коронавирусом в Одесской области: Измаил строит собственную кислородную станцию

Как сообщает местное издание izmacity, станция через 3 недели сможет бесперебойно обеспечивать кислородом три больницы Измаила в случае вспышки коронавируса.

«Сегодня быстрыми темпами ведутся работы по строительству кислородной станции. Силами города сейчас производится ремонт здания. 1,5 миллиона гривен, спасибо банку «Пивденный», перечислено за оборудование. Будем производить в срочном порядке монтаж», – сказал мэр города Андрей Абрамченко.

Он подчеркнул, что единственная эффективная помощь заразившимся коронавирусом – это своевременное обеспечение кислородом.

«Аппараты искусственной вентиляции легких не работают без кислорода. Поэтому на данной кислородной станции будут обеспечены два выхода – для зарядки кислородных баллонов Центральной городской больницы и резервного отделения (вторая хирургия на улице Шевченко) и для Центральной районной больницы. Также прокладывается трубопровод для подачи кислорода на кислородные маски для 125 коек в Дунайской областной больнице”, – рассказал мэр.

Мощность компрессоров – 100 литров кислорода в минуту. В случае необходимости Измаил сможет поделиться кислородом и с близлежащими районами.

В Измаиле запланирован следующий алгоритм размещения больных: все тяжелые пациенты будут размещены в инфекционной больнице. Там подготовлено 70 коек – 40 взрослых, 30 детских, при этом есть возможность увеличить количество койкомест до 100. Больные средней тяжести будут размещаться в Дунайской областной больнице на койках с кислородными масками. В Центральной городской больнице будут размещены соматические больные – со всеми другими заболеваниями. Перинатальный центр сейчас и впредь будет работать автономно.

Если в Придунавье произойдет вспышка коронавирусной инфекции, Измаил станет центром лечения пациентов со всех близлежащих районов Одесской области. Поэтому город настаивает, чтобы область предоставила еще несколько аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку 17-ти имеющихся ИВЛ может оказаться недостаточно.

Фото: izmacity.com

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