Боксер из Одесской области занял третье место на Чемпионате Европы

Спортсмен из Белгород-Днестровского района Одесской области Юрий Захареев стал бронзовым призером чемпионата Европы. Соревнования проходили 23-30 мая в столице Армении Ереване.

В категории до 71 кг 19-летний чемпион мира Юрий Захареев (тренер – Игорь ЮРЕСКУЛ) проиграл в полуфинале Мохаммеду Харрис Акбару из Англии, который в итоге и стал чемпионом Европы.

Юрий уроженец села Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Всего сборная Украины завоевала четыре бронзовые награды на чемпионате Европы по боксу.

Как и Захареев, Иван Сапун, Юрий Шестак и Дмитрий Замотаев уступили своим соперникам в полуфинальных поединках и завершили выступления на соревнованиях, завоевав бронзовые награды.

Украина впервые с 2015 года не будет представлена ​​в финале континентального первенства.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что боксер Юрий Захареев из села Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди молодежи (боксеров младше 21 года)

Это произошло весной 2021 года. А уже осенью того же года спортмен стал первым на взрослом Чемпионате мира по боксу.

За выдающиеся спортивные достижения Юрию Захарееву подарили квартиру в Одессе и внедорожник.