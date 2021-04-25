Боксер из Одесской области стал чемпионом мира среди молодежи: видео финального боя

Боксер Юрий Захареев из села Андреевка Белгород-Днестровского района Одесской области завоевал золотую медаль на Чемпионате мира среди молодежи (боксеров младше 21 года).

Об этом сообщили в одесском отделении Национального олимпийского комитета Украины.

На чемпионате в польском городе Кельце наш спортсмен выступал в весовой категории до 69 кг и вышел в финал после того, как победил итальянца Мануэля Ломбарди, финна Сема Моровати (остановка боя в третьем раунде по причине четырех нокдаунов), спортсмена из Индии Сумита и кубинца Дани Лафоса. В финале Захареев встретился с россиянином Чееравом Ашалаевым.

Он уже побеждал этого соперника в финале Чемпионата Европы.