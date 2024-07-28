Боєць із Одеської області загинув на Харківському напрямку

Про це повідомили у Болградській районній військовій адміністрації.

Повідомляється, що Артем Будян загинув 23 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку, виконуючи свій обов’язок, захищаючи мир та спокій нашого народу.

«Болградська районна державна (військова) адміністрація висловлює глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям та побратимам. Вічна пам’ять та слава нашому полеглому Герою! Нехай пам’ять про нього живе вічно у серцях земляків!», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні, у неділю, 28 липня у Болградській громаді оголошено День жалоби.

Раніше повідомлялося про загибель у Донецькій області жителя міста Южного Руслана Шевченка.

А до Арцизької громади повернувся додому «на щиті» мешканець села Прямобалка Василь Кут.