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Новости Одессы и Одесской области

Близ Одессы цветут и пахнут крокусы (фото)

Близ Одессы цветут и пахнут крокусы (фото)

Аномальное тепло продолжает обманывать природу в Одессе и области.

Так, недавно мы писали, что погожие деньки заманивают к морю отдыхающих.

В свою очередь, горожане активно делятся снимками цветущих среди зимы подснежников.

А в межлиманье между Куяльницким и Хаджибеевским лиманами близ Одессы благоухают и цветут дикие крокусы, также известные как шафран.

Об этом сообщает 048.ua.

Некоторые виды этих цветов распускаются осенью, другие – весной. Но уж никак не зимой.

Видимо, растения не могут определить, какая же нынче пора года, так как зимой в Одесском регионе пока и не пахнет.

Фото: 048.ua

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