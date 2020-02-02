Весна в феврале: в Одессе переполнены пляжи и цветут подснежники

Температура воздуха в Одессе сегодня достигает 17 градусов тепла. Одесситы массово выдвинулись на прогулки в парках и на пляжи.

Пока аномально теплая зима тревожит аграриев своими последствиями для урожая, горожане очень радуются солнечным дням.

При этом количество людей на пляжах в воскресный день такое, что невольно сравниваешь его с туристическим сезоном.

А тем временем в социальных сетях жители Одессы активно делятся фотографиями цветущих подснежников, и даже петушков.

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