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Новости Одессы и Одесской области

Благоустройство по-одесски: возле Воронцовской колоннады уже разрушается плитка

Благоустройство по-одесски: возле Воронцовской колоннады уже разрушается плитка

Качество ремонтных и реставрационных работ в городе оставляет желать лучшего.

Спустя некоторое время после реконструкции Воронцовской колоннады и прилегающей территории корреспондент “Одесской жизни” отправился проинспектировать место.

Как оказалось, реконструированная территория рядом с колоннадой уже «меняется». В частности, рядом со ступеньками к Военному спуску уже просели плиты. А рядом одна плитка вообще отсутствует. Как и рядом со ступеньками справа от памятника архитектуры.

 

Напомним, Воронцовскую колоннаду торжественно открыли после реставрации 31 августа 2019 года. Однако уже через месяц там появились отметины вандалов.

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1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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Владимир
Гость
Владимир

Какие Вы не понятливые, та так оно было и задумано, что бы ещё раз осваивать средства.

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1 минута назад
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