Благоустройство по-одесски: возле Воронцовской колоннады уже разрушается плитка

Спустя некоторое время после реконструкции Воронцовской колоннады и прилегающей территории корреспондент “Одесской жизни” отправился проинспектировать место.

Как оказалось, реконструированная территория рядом с колоннадой уже «меняется». В частности, рядом со ступеньками к Военному спуску уже просели плиты. А рядом одна плитка вообще отсутствует. Как и рядом со ступеньками справа от памятника архитектуры.

Напомним, Воронцовскую колоннаду торжественно открыли после реставрации 31 августа 2019 года. Однако уже через месяц там появились отметины вандалов.

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