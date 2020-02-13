Благоустройство по-одесски: возле Воронцовской колоннады уже разрушается плитка

Качество ремонтных и реставрационных работ в городе оставляет желать лучшего.
Спустя некоторое время после реконструкции Воронцовской колоннады и прилегающей территории корреспондент “Одесской жизни” отправился проинспектировать место.
Как оказалось, реконструированная территория рядом с колоннадой уже «меняется». В частности, рядом со ступеньками к Военному спуску уже просели плиты. А рядом одна плитка вообще отсутствует. Как и рядом со ступеньками справа от памятника архитектуры.
Напомним, Воронцовскую колоннаду торжественно открыли после реставрации 31 августа 2019 года. Однако уже через месяц там появились отметины вандалов.
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Какие Вы не понятливые, та так оно было и задумано, что бы ещё раз осваивать средства.