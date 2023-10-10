Бюджетные миллионы: сколько получают чиновники Одесского облсовета?

Информацию о выплатах чиновникам управления с января 2022 по сентябрь 2023 года опубликовал депутат Одесского облсовета Михаил Шмушкович.

Согласно этим данным, в 14,6 млн грн областной казне обошлось жалование 37 чиновников — всего, по словам депутата, в управлении работает 45 человек и еще 45 — в его транспортном отделе.

Начальник управления получает 165,5 грн в месяц – более 1 миллиона гривен в год. Начальник отдела ремонта и реконструкции за год войны получил более 900 тысяч гривен. Должностной оклад начальника аренды – 76 000 грн. Главный бухгалтер начисляет себе без прибавок в месяц 102,5 тыс. грн.

В Управлении есть три вида надбавок, премии по результатам работы за месяц, за полгода, за год.

«Заработный фонд аппарата облсовета, которые организовывают четыре сессии в год, составляет 40 млн. грн. Если сюда еще добавить управление имущественных отношений, то цифры просто сказочные, а польза от такого количества чиновников сомнительная», — отметил Михаил Шмушкович.

Согласно Закону «О службе в органах местного самоуправления» фондом оплаты труда должностных лиц местного самоуправления является областной бюджет. Из областного бюджета должны финансироваться медицина, образование, экстренные службы и т.п. Но для чиновников облсовета не менее приоритетными расходами бюджета есть собственные заработные платы, то есть содержание органов местного самоуправления.

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