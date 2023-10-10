Бюджетные миллионы: сколько получают чиновники Одесского облсовета?

С января 2022 года на выплаты заработной платы чиновникам из управления имущественных отношений облсовета из бюджета потрачено свыше 14 миллионов гривен.
Информацию о выплатах чиновникам управления с января 2022 по сентябрь 2023 года опубликовал депутат Одесского облсовета Михаил Шмушкович.
Согласно этим данным, в 14,6 млн грн областной казне обошлось жалование 37 чиновников — всего, по словам депутата, в управлении работает 45 человек и еще 45 — в его транспортном отделе.
Начальник управления получает 165,5 грн в месяц – более 1 миллиона гривен в год. Начальник отдела ремонта и реконструкции за год войны получил более 900 тысяч гривен. Должностной оклад начальника аренды – 76 000 грн. Главный бухгалтер начисляет себе без прибавок в месяц 102,5 тыс. грн.
В Управлении есть три вида надбавок, премии по результатам работы за месяц, за полгода, за год.
«Заработный фонд аппарата облсовета, которые организовывают четыре сессии в год, составляет 40 млн. грн. Если сюда еще добавить управление имущественных отношений, то цифры просто сказочные, а польза от такого количества чиновников сомнительная», — отметил Михаил Шмушкович.
Согласно Закону «О службе в органах местного самоуправления» фондом оплаты труда должностных лиц местного самоуправления является областной бюджет. Из областного бюджета должны финансироваться медицина, образование, экстренные службы и т.п. Но для чиновников облсовета не менее приоритетными расходами бюджета есть собственные заработные платы, то есть содержание органов местного самоуправления.
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