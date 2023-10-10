Бюджетні мільйони: скільки одержують чиновники Одеської облради?

Інформацію про виплати чиновникам управління з січня 2022 року по вересень 2023 року опублікував депутат Одеської облради Михайло Шмушкович.

Згідно з цими даними, у 14,6 млн грн обласній скарбниці обійшлося платня 37 чиновників — загалом, за словами депутата, в управлінні працює 45 осіб та ще 45 – у його транспортному відділі.

Начальник управління отримує 165,5 грн на місяць – понад 1 мільйон гривень на рік. Начальник відділу ремонту та реконструкції за рік війни отримав понад 900 тисяч гривень. Посадовий оклад начальника оренди – 76 000 грн. Головний бухгалтер нараховує собі без надбавок на місяць 102,5 тис. грн.

В Управлінні є три види надбавок, премії за результатами роботи за місяць, за півроку, за рік.

«Заробітний фонд апарату облради, що організовують чотири сесії на рік, становить 40 млн. грн. Якщо сюди ще додати управління майнових відносин, то цифри просто казкові, а користь від такої кількості чиновників є сумнівною», — зазначив Михайло Шмушкович.

Згідно із Законом “Про службу в органах місцевого самоврядування” фондом оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є обласний бюджет. З обласного бюджету мають фінансуватись медицина, освіта, екстрені служби тощо. Але для чиновників облради не менш пріоритетними видатками бюджету є власні заробітні плати, тобто утримання органів місцевого самоврядування.

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