Новини Одеси та Одеської області

Бюджетні мільйони: скільки одержують чиновники Одеської облради?

Бюджетні мільйони: скільки одержують чиновники Одеської облради?

З січня 2022 року на виплати заробітної плати чиновникам із управління майнових відносин облради з бюджету витрачено понад 14 мільйонів гривень.

Інформацію про виплати чиновникам управління з січня 2022 року по вересень 2023 року опублікував депутат Одеської облради Михайло Шмушкович.

Згідно з цими даними, у 14,6 млн грн обласній скарбниці обійшлося платня 37 чиновників — загалом, за словами депутата, в управлінні працює 45 осіб та ще 45 – у його транспортному відділі.

Начальник управління отримує 165,5 грн на місяць – понад 1 мільйон гривень на рік. Начальник відділу ремонту та реконструкції за рік війни отримав понад 900 тисяч гривень. Посадовий оклад начальника оренди – 76 000 грн. Головний бухгалтер нараховує собі без надбавок на місяць 102,5 тис. грн.
В Управлінні є три види надбавок, премії за результатами роботи за місяць, за півроку, за рік.

«Заробітний фонд апарату облради, що організовують чотири сесії на рік, становить 40 млн. грн. Якщо сюди ще додати управління майнових відносин, то цифри просто казкові, а користь від такої кількості чиновників є сумнівною», — зазначив Михайло Шмушкович.

Згідно із Законом “Про службу в органах місцевого самоврядування” фондом оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є обласний бюджет. З обласного бюджету мають фінансуватись медицина, освіта, екстрені служби тощо. Але для чиновників облради не менш пріоритетними видатками бюджету є власні заробітні плати, тобто утримання органів місцевого самоврядування.

Читайте також:

 

 

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати