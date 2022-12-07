Одесский миллионер Грановский в бегах: зачем его арестовали заочно?

Александр Грановский, деловой партнер другого подозреваемого одесского бизнесмена, Бориса Кауфмана, будет немедленно задержан, как только его обнаружат.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины.

Бизнесмена подозревают в организации коррупционной схемы на «Одесском припортовом заводе». Пока Грановский арестован заочно. Но этот шаг был необходим для того, чтобы начать его международный розыск через «Интерпол».

Подозревают Александра Грановского в том, что он организовал преступную схему, по которой минеральные удобрения, которые производил ОПЗ, продавались по заниженным ценам, хотя покупатели платили полную цену. Разница доставалась организаторам преступной схемы.

Сообщается, что так государственный «Одесский припортовый завод» потерял 93 миллиона гривен.

Среди подозреваемых заместитель директора и начальник отдела завода, владелец компании-участника коррупционной схемы и доверенное лицо народного депутата. Продолжается досудебное расследование.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что НАБУ объявило в розык экс-нардепа Александра Грановского.

Читайте также:

В одесской мэрии обыски: есть задержанные