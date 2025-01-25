Об этом стало известно из тендера на строительство, который инициировал Усатовский сельский совет. Прием заявок продлится до 29 января, а в этот же день запланирован аукцион.
Хранилище будет иметь площадь около 1000 м², будет оборудовано четырьмя входами и выходами, системами водоснабжения, вентиляции, отопления, противопожарной сигнализацией и генератором. Также установят доступ к интернету.
Помещение предусматривает зоны для отдыха, приема пищи и обучения. Укрытие обустроят 48 трехъярусными кроватями для детей, 13 двухъярусными для взрослых, двумя сотнями стульев и столами. Для образовательных нужд закупят 61 парту. Туалеты облицуют плиткой, установят 17 рукомойников, 20 унитазов и одну душевую кабину. Все помещения сделают инклюзивными, чтобы обеспечить доступность для людей с инвалидностью.
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Фото иллюстративное