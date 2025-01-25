Про це стало відомо з тендера на будівництво, який ініціювала Усатівська сільська рада. Прийом заявок триватиме до 29 січня, а в цей же день заплановано аукціон.

Сховище матиме площу близько 1000 м², буде обладнане чотирма входами й виходами, системами водопостачання, вентиляції, опалення, протипожежною сигналізацією та генератором. Також встановлять доступ до інтернету.

Приміщення передбачає зони для відпочинку, прийому їжі та навчання. Укриття облаштують 48 трьохярусними ліжками для дітей, 13 двохярусними для дорослих, двома сотнями стільців і столами. Для освітніх потреб закуплять 61 парту. Вбиральні облицюють плиткою, встановлять 17 рукомийників, 20 унітазів і одну душову кабіну. Усі приміщення зроблять інклюзивними, щоб забезпечити доступність для людей з інвалідністю.

Читайте також:

Фото ілюстративне