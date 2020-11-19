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Одесские опорные больницы по COVID-19: как узнать о состоянии больного по телефону?

Одесские опорные больницы по COVID-19: как узнать о состоянии больного по телефону?

В одесских опорных больницах по COVID-19 начали работать круглосуточные телефонные справки для родственников пациентов, сообщили в пресс-службе Одесского горсовета. Чтобы получить информацию о состоянии здоровья близкого человека, достаточно позвонить по телефону в любое время суток.

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Городская клиническая больница №1

  • отделение COVID-19 (2-й этаж): (048) 793-73-21, (096) 491-58-76;
  • отделение COVID-19 (интенсивная терапия): (048) 793-73-20, (096) 291-75-42.

Городская больница №5

  • отделение №1 (Лидерсовский бульвар): (096) 202-49-08;
  • отделение №2 (Лидерсовский бульвар): (096) 202-41-68;
  • отделение реанимации (Лидерсовский бульвар): (096) 204-24-14.

Городская клиническая больница №10

  • приемное отделение, ординаторская: (067) 294-72-86;
  • провизорские палаты, отделение COVID-19: (067) 285-38-19;
  • реанимация (3-й этаж): (067) 294-72-09.

Детская городская клиническая больница №3

  • приемное отделение: (096) 549-46-12;
  • диагностическое боксированное отделение: (096) 549-40-71;
  • педиатрическое отделение (1-й этаж): (096) 549-41-78;
  • педиатрическое отделение (3-й этаж): (096) 549-45-13;
  • отделение интенсивной терапии: (096) 549-41-04.

Одесский клинический медицинский центр (Больница водников)

  • приемное отделение: (048) 705-63-27;
  • реанимация: (048) 705-73-38.

Кроме того, при городском Центре неотложной медицинской помощи работает круглосуточная горячая линия по вопросам COVID-19. Консультации предоставляются по номерам:

  • 15-50 – бесплатно со стационарных телефонов;
  • 0-800-50-15-50 – бесплатно с мобильных телефонов.

Связаться со Всеукраинским контакт-центром МОЗ по противодействию COVID-19 можно по номеру 0-800-60-20-19.

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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