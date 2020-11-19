Футбольный матч Швейцария – Украина «выиграл» коронавирус Футбольный матч сборной команды Украины со Швейцарией в Лиге наций пришлось отменить после того, как в украинской команде выявили зараженных коронавирусом. ПОДРОБНЕЕ

Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине? Скоро год, как мир охватила эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, больше известного как COVID-19. Более 40 миллионов людей в разных уголках планеты подхватили инфекцию, и более миллиона из них умерли от осложнений. Чтобы преодолеть эпидемию, мировые лаборатории активно работают над поиском вакцины от COVID-19. В Украине также ведутся исследования. Когда ожидать появления вакцины, узнавали специалисты Центра общественного мониторинга и контроля. ПОДРОБНЕЕ