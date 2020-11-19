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Одесских моряков заставили платить за тест на «ковид» в аэропорту

Одесских моряков заставили платить за тест на «ковид» в аэропорту

В одесском аэропорту вернувшихся из рейса моряков заставили проходить платный тест на коронавирус.

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Как заявил накануне на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, такое сообщение поступило в контакт-центр Министерства здравоохранения.

Кучер передал «легкий привет» в Одесский аэропорт и напомнил о том, что граждане Украины не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в свою страну.

«Им устанавливают специальное приложение. Они в стандартном режиме могут сдать тесты и будут сняты с изоляции», – цитирует замминистра odessa.online.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева защитил право украинских моряков получать документы для работы на судах, подпадающих под сферу действия новых требований IMO (Международной морской организации).

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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