Одесских моряков заставили платить за тест на «ковид» в аэропорту

В одесском аэропорту вернувшихся из рейса моряков заставили проходить платный тест на коронавирус.

Как заявил накануне на брифинге заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер, такое сообщение поступило в контакт-центр Министерства здравоохранения.

Кучер передал «легкий привет» в Одесский аэропорт и напомнил о том, что граждане Украины не обязаны проходить тестирование для того, чтобы вернуться в свою страну.

«Им устанавливают специальное приложение. Они в стандартном режиме могут сдать тесты и будут сняты с изоляции», – цитирует замминистра odessa.online.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева защитил право украинских моряков получать документы для работы на судах, подпадающих под сферу действия новых требований IMO (Международной морской организации).